灣區支持中國統一組織抗議蔡英文過境（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

台灣總統蔡英文週五晚過境舊金山,灣區綠營支持者將表達歡迎,不過她也將面臨抗議聲浪,灣區有支持中國統一的組織打算在週六到蔡英文下榻的酒店示威。

以舊金山灣區統促會、美西和統會及北加州和統會等社團為首共215個組織表示,有3大行動去抗議蔡英文過境,包括社團向公眾發表聯合聲明,堅持”一個中國”原則,反對蔡英文過境搞分裂活動,以及將於1月14日在灣區3份中文報紙刋登這份聲明,再一次譴責蔡英文過境美國。

這215個社團也計劃於1月14日上午10時半到蔡英文即將下榻的酒店,位於中半島Burlingame的Hyatt Regency酒店門外示威,社團到時會在南灣Cupertino市、東灣佛利蒙市以及舊金山華埠安排專車接送示威者。

蔡英文過境休斯頓晤美國政界人士 惹中方反對

美西和統會會長吳有義說:”這是蔡英文精心策劃的一個陰謀,目的是試圖利用美國過境之際,給世人一個假象,是美國在支持她,但是蔡英文的如意算盤絕對行不通。”

本星期初,蔡英文出訪中美洲4國,過境休斯敦期間,曾與共和黨籍的德州國會參議員Ted Cruz會面,社團代表呼籲外國不要干預中、台兩岸的問題,只要謹記遵守一個中國的原則。

蔡英文下月出訪中南美洲 料過境舊金山休斯敦

舊金山灣區統促會第一副會長蔡文耀說:”會面時間雖然不長,可是他(Ted Cruz)出來以後講的話,說為什麼中國要干預,這就代表他完全不懂中國的問題,也無視中國人民的感受。”

社團指週六的示威最少有過百人參與,並估計到時會遇上蔡英文的支持者,但表示拒絕暴力行為。

蔡英文週五晚到達舊金山,週六中午會與台灣僑社會晤 ,下午4時啟程返台灣。

