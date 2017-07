舊金山兩組織上訴 反對在日落區開大麻藥店（視頻 ）

By

【KTSF 郭柟報導】

週四再有組織對舊金山市府批准在Noriega街2505號開大麻藥店的事提出上訴。

繼兩日前有日落區居民聯同加州華裔民主黨協會遞交上訴書之後,太平洋法律中心週四亦都正式遞交上訴書,他們表示,向該大麻藥店300呎範圍內的商戶和居民收集到44個簽名,表明反對開店,足夠提出上訴,預料將會在市參議會審議。

太平洋法律中心發言人李少敏說:”開大麻店與否,大麻合法與否是另一回事,最重要的是連現在的法例都不遵守,是很極端個案,很大個冤案,在加州法例,指明600呎以內有兒童出入的地方,不准有大麻店。”

太平洋法律中心主席Brad Dacus亦說:”店方用很錢壓人,他們想賺大錢,在社區力推大麻業,我明白這點,但不能夠違法行事,以及不尊重這些有兒童聚集的地點。”

大麻藥店Apothecarium一方週四都有到場,他們表示對方組織所引述的資料並非事實。

Apothecarium大麻店成員Eliot Dobris說:”太平洋法律中心一再發佈錯誤的法例聲明,散播恐懼。”

現時的州例列明,大麻藥店不得開在學校的600呎範圍,而”學校”的定義是指所有提供幼稚園以及1至12年級課程的公立和私立學校。

大麻店方表示,學前的幼兒園不在法例內,因此位於該大麻店附近的Ark of Hope幼兒中心並不包括在內,因為幼兒進出幼兒園,都必須有成人陪同。

另外又指,如果店方真的違反了舊金山和加州法例,規劃部門就不會批准營業執照,他們又重申,店方有3,900名病人居住在日落區。

一直沒有表態的日落區市參事湯凱蒂週四發表聲明指,現時仍未能夠表明立場,需要等到市參議會中聽取雙方意見,才能作出決定。

湯凱蒂又表示,提出過所有在日落區Judah、Noriega、Taravel以及Irving街開大麻店的人 ,都必須取得有條件的營業許可,與其他市參事分區的做法不同,所有針對日落區大麻店的上訴案,必須由市參議會,而不是由上訴局來審查。

她贊成市參事Malia Cohen早前主張暫時停止發牌給大麻藥店 。

