舊金山兩組織上訴 反對在日落區開大麻藥店（視頻 ）

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【KTSF 郭柟報導】

週四再有組織對舊金山市府批准在Noriega街2505號開大麻藥店的事提出上訴。

繼兩日前有日落區居民聯同加州華裔民主黨協會遞交上訴書之後，太平洋法律中心週四亦都正式遞交上訴書，他們表示，向該大麻藥店300呎範圍內的商戶和居民收集到44個簽名，表明反對開店，足夠提出上訴，預料將會在市參議會審議。

太平洋法律中心發言人李少敏說：”開大麻店與否，大麻合法與否是另一回事，最重要的是連現在的法例都不遵守，是很極端個案，很大個冤案，在加州法例，指明600呎以內有兒童出入的地方，不准有大麻店。”

太平洋法律中心主席Brad Dacus亦說：”店方用很錢壓人，他們想賺大錢，在社區力推大麻業，我明白這點，但不能夠違法行事，以及不尊重這些有兒童聚集的地點。”

大麻藥店Apothecarium一方週四都有到場，他們表示對方組織所引述的資料並非事實。

Apothecarium大麻店成員Eliot Dobris說：”太平洋法律中心一再發佈錯誤的法例聲明，散播恐懼。”

現時的州例列明，大麻藥店不得開在學校的600呎範圍，而”學校”的定義是指所有提供幼稚園以及1至12年級課程的公立和私立學校。

大麻店方表示，學前的幼兒園不在法例內，因此位於該大麻店附近的Ark of Hope幼兒中心並不包括在內，因為幼兒進出幼兒園，都必須有成人陪同。

另外又指，如果店方真的違反了舊金山和加州法例，規劃部門就不會批准營業執照，他們又重申，店方有3,900名病人居住在日落區。

一直沒有表態的日落區市參事湯凱蒂週四發表聲明指，現時仍未能夠表明立場，需要等到市參議會中聽取雙方意見，才能作出決定。

湯凱蒂又表示，提出過所有在日落區Judah、Noriega、Taravel以及Irving街開大麻店的人 ，都必須取得有條件的營業許可，與其他市參事分區的做法不同，所有針對日落區大麻店的上訴案，必須由市參議會，而不是由上訴局來審查。

她贊成市參事Malia Cohen早前主張暫時停止發牌給大麻藥店 。

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