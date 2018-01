民權組織相助下 被捕無證亞裔得以暫留美國（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

去年10月,移民執法局(ICE)在全國大舉掃蕩無證人士,亞裔社區也受到波及,在多個民權組織的幫助下,一批在當時的行動中被捕,而且就要被遣返的亞裔無證人士,得以暫時留在美國,並有機會推翻遣返的決定。

位於南加州橙縣的一名聯邦法官,上週四批准延長一項禁制令,原本面臨遞解出境的加州Modesto居民Mony Neth在內的150名柬埔寨難民,可以暫時留在美國,直到2月5日為止,並允許他們的遞解出境案件得以重啟,有機會可以改變被遣返的命運。

亞洲法律聯會移民律師魯鎮海說:”這項訴訟是我們代表柬埔寨裔社區提出的,受益的不僅是150名被拘禁的柬埔寨人,也包括全國約2,000名已經被下令要遞解出境,我們想要保護的柬埔寨人士。”

訴訟源於去年10月初,聯邦移民執法人員在全國展開的大規模逮捕行動,造成柬埔寨裔社區150人被捕,當中絕大多數是北加州居民,目前仍有92人拘禁在移民羈留中心。

位於舊金山的亞洲法律聯會,以及洛杉磯的Asian Americans Advancing Justice在內多個民權組織共計20人的團隊,於是為這批柬埔寨人提供法律協助,將ICE告上法庭。

魯鎮海說:”這群人主要是從柬埔寨來美難民潮的一部分,主要是1980年代之後,20年內來美的。”

這群柬埔寨難民,大多是為了躲避赤柬大屠殺而在年幼時來美,受到環境所逼而加入幫派,因為有犯罪紀錄,無法申請綠卡,最終成為無證人士。

魯鎮海說:”這些人已經服過刑,現在也都有了美國公民的家人,有自己的生意,他們已經改過自新,但是美國政府現在卻要設法將他們遞解出境。”

案中原告代表Mony Neth去年已獲得州長布朗特赦,上週四的這項裁決,不但有助於他留在美國,他過去被裁定遞解出境的移民案件,也可以重啟審查。

亞洲法律聯會表示,除了柬埔寨裔社區,越南難民也可能面臨類似問題,將是他們下一步關注的對象。

