不滿娛樂大麻合法化 反對大麻組織告加州政府（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州有反大麻組織向聯邦法庭提出訴訟,控告加州64號提案,即是娛樂大麻合法化提案違反聯邦法例。

娛樂大麻雖然今年剛在加州合法化,不過依然跟聯邦法例有抵觸,加州反娛樂大麻聯盟在去年12月,已向聯邦司法部提出訴訟,控告加州政府。

他們都表示,大力支持聯邦司法部長Jeff Session較早時,撤回奧巴馬政府一項要求聯邦政府放寬管制大麻州例的指引。

反娛樂大麻聯盟灣區總監李少敏說:”即是代表地區檢察官可以出手打擊大麻,不像以前要非常嚴重或例外情況才可以。”

他們聲稱,州府忽視一些大麻種植場對環境造成的影響,污染了加州中部Calaveras縣的飲用水,要完全清理污染可能要花800億元,又聲稱大麻會令兒童上癮,影響他們腦部發育等。

隨著娛樂大麻合法化,舊金山地檢官George Gascon週三宣佈會減緩大麻相關案件的刑罰 ,這些案件有輕有重,可以追溯到過去幾十年 。

反娛樂大麻組織表示,非常反對該做法。

牧師Ron Allen說:”我們想見他們繼續坐監,受教育,悔改,請不要將他們釋放回社會。”

