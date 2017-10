舊金山市參事抨擊散播謠言 太平洋法律中心回應指控（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山日落區大麻藥店上訴案雖然已經告一段落,店方最後不獲發牌,但是一些反對開店居民不滿一些市參事在會上的發言,另外,週二的市參議會中,多個市參事亦都抨擊提出上訴的太平洋法律中心(PJI),指PJI散播謊言 ,也是恐同及仇恨組織,製造對大麻的恐慌等,PJI就此作出回應。

太平洋法律中心發言人李少敏(Frank Lee)說:”議員在這正式的市參議會中,對一個註冊機構,完全沒有仇恨罪行機構這樣惡意攻擊,是絕對有違常理,就像做大戲、潑婦罵街,根本上是可恥行為,我們會詳細進行研究,考慮是否需要作出行動。”

日落區居民Stella Cahill說:”我們並不與其他組織掛勾。”

日落區居民王運亦說:”是我們日落區居民自發反對這個地點,這地點極之非常不適合。”

對於市參事李麗嫦在會中警告一些日落區居民,日後如果他們再跟太平洋法律中心合作,她不會再支持他們任何提案的說法,支持上訴案的日落區居民有此回應:”完全是一種恐嚇,在我面前說,不要跟某人或團體合作,這是我們的自由,但是她做了這種恐嚇,我覺得非常不恰當。”

而在Irving街就有另一間大麻藥店正等待申請審批,居民馮雁貞表示:”我在日落區上班,間中經過Irving街,我不喜歡有大麻店。”

至於PJI就說,他們未有計劃為Irving街大麻藥店申請牌照的事參與法律顧問。

有居住在Noriega街2505號的民眾表示,很好奇這間吉鋪最後會變成甚麼。

