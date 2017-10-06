舊金山市參事抨擊散播謠言 太平洋法律中心回應指控（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山日落區大麻藥店上訴案雖然已經告一段落，店方最後不獲發牌，但是一些反對開店居民不滿一些市參事在會上的發言，另外，週二的市參議會中，多個市參事亦都抨擊提出上訴的太平洋法律中心（PJI），指PJI散播謊言 ，也是恐同及仇恨組織，製造對大麻的恐慌等，PJI就此作出回應。

太平洋法律中心發言人李少敏（Frank Lee）說：”議員在這正式的市參議會中，對一個註冊機構，完全沒有仇恨罪行機構這樣惡意攻擊，是絕對有違常理，就像做大戲、潑婦罵街，根本上是可恥行為，我們會詳細進行研究，考慮是否需要作出行動。”

日落區居民Stella Cahill說：”我們並不與其他組織掛勾。”

日落區居民王運亦說：”是我們日落區居民自發反對這個地點，這地點極之非常不適合。”

對於市參事李麗嫦在會中警告一些日落區居民，日後如果他們再跟太平洋法律中心合作，她不會再支持他們任何提案的說法，支持上訴案的日落區居民有此回應：”完全是一種恐嚇，在我面前說，不要跟某人或團體合作，這是我們的自由，但是她做了這種恐嚇，我覺得非常不恰當。”

而在Irving街就有另一間大麻藥店正等待申請審批，居民馮雁貞表示：”我在日落區上班，間中經過Irving街，我不喜歡有大麻店。”

至於PJI就說，他們未有計劃為Irving街大麻藥店申請牌照的事參與法律顧問。

有居住在Noriega街2505號的民眾表示，很好奇這間吉鋪最後會變成甚麼。

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