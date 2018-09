By

【KTSF 江良慧報導】

美國農業部宣布回收超過132,000磅碎牛肉,原因是牛肉可能受到大腸桿菌污染,至今有至少18人因此染病,當中有一人死亡。

要回收的牛肉在6月21日生產,並且分銷全國。

農業部表示,要回收的牛肉批次,包裝上農業部檢查印章上有”EST. 86R”的字樣。

衛生部官員表示,他們在8月16日獲通報一宗大腸桿菌的調查,並斷定生的碎牛肉應該是感染的來源。

購買了受影響產品的消費者,應該立即把牛肉丟棄,或者退回出售牛肉的商店。

大腸桿菌會導致胃抽筋、腹瀉、嘔吐和發燒,病徵通常在一個星期內減退,但也有嚴重的病例甚至可以致命。

患者通常都是在感染3、4日後發病,不過也有人在感染後10天才發病。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。