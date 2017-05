By

【KTSF 吳倩妤報導】

希臘週四發生炸彈襲擊事件,前總理帕帕季莫斯在車中拆信時,被內藏的炸彈炸傷。

希臘警方證實,帕帕季莫斯的汽車在雅典市中心發生過爆炸,帕帕季莫斯腹部和腿部受傷送院,沒有生命危險,他的司機和另一名保鑣亦受傷。

報導指帕帕季莫斯當時在車上閱讀郵件,爆炸裝置就是收藏在一個信封內,暫時未有組織承認放炸彈 。

69歲的帕帕季莫斯出任過歐洲央行副行長,2011年獲任命為看守政府總理,在任半年領導希臘留在歐元區。

