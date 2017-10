一年一度加州地震演習 逾千萬人齊參與（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

週四是一年一度Great California ShakeOut day,鼓勵加州居民齊齊參與地震演習,Google總部亦有份參加。

早上10點19分,全國超過1千萬人一起參與地震演習,Google位於南灣Mountain View的總站開放模擬地震器,給員工及民眾感受7.5級地震突如其來的一刻,亦有工作人員向大家講解地震時雖要應對的知識。

Great California ShakeOut Day是由美國地質研究所(USGS)以及多個政府部門、非牟利機構合共舉辦的全國性地震演習活動,目的是讓民眾清楚了解地震時應怎樣面對。

保險資訊研究所加州代表Janet Ruiz說:”提醒大家要注意安全,教導他們如何蹲下、找掩護和抓緊,告訴人們要如何做好準備。”

加州地震局傳媒公關經理Sarah Sol說:”地震來臨一刻應該怎應對?最重要是,當感到地在搖晃時,首先趴低,雙手及膝蓋首先碰地,再用手掩護頸部及頭,不要動,然後看看你的周圍,小心確定有沒有東西在附近打破,有沒有電線之類的物品,在你站起來時構成危險。”

今次的活動在加州有超過1,000萬人響應,不少小學、政府部局、公司都會在早上10時19分參與這個趴下、掩護以及抓緊的活動。

Great California ShakeOut Day是在每年10月的第3個星期四舉行,大家想知道更多有關地震的應急措施,可瀏覽:

www.earthquakecountry.org

