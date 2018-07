阿拉米達縣Grant山火焚毀640英畝 580公路一度全線封閉

By

【KTSF】

東灣阿拉米達縣(Alameda)內陸地區Grant Line路附近週日發生山火,焚燒面積達640英畝,目前已完全受控,週日晚火場附近的580公路一度全線封閉。

根據阿拉米達縣消防局的消息,當局於週日下午5點後接報,指靠近Tracy的Grant Line路西面發生山火,山火面積迅速蔓延至640英畝。

在Altmont Pass對開的580公路上駕車的民眾,當時也看到山火散發出的濃煙,加州公路巡警隨後關閉580公路從Livermore市附近的北Flynn路,至Tracy市的Grant Line路的雙向行車線,不少在580公路上的民眾當時堵塞在路上,無法離開580公路。

直至週日晚9點10分,當局重開西行線,在約午夜時分再重開東行線,目前火勢已完全受控,無受傷報告,加州消防局正調查起火原因。

