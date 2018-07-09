阿拉米達縣Grant山火焚毀640英畝 580公路一度全線封閉

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東灣阿拉米達縣（Alameda）內陸地區Grant Line路附近週日發生山火，焚燒面積達640英畝，目前已完全受控，週日晚火場附近的580公路一度全線封閉。

根據阿拉米達縣消防局的消息，當局於週日下午5點後接報，指靠近Tracy的Grant Line路西面發生山火，山火面積迅速蔓延至640英畝。

在Altmont Pass對開的580公路上駕車的民眾，當時也看到山火散發出的濃煙，加州公路巡警隨後關閉580公路從Livermore市附近的北Flynn路，至Tracy市的Grant Line路的雙向行車線，不少在580公路上的民眾當時堵塞在路上，無法離開580公路。

直至週日晚9點10分，當局重開西行線，在約午夜時分再重開東行線，目前火勢已完全受控，無受傷報告，加州消防局正調查起火原因。

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