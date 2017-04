花崗石板壓死兩工人 舊金山華裔建材老闆判刑

By

【KTSF 郭柟報導】

3年前舊金山金門石材公司發生花崗石板倒塌,導致兩名工人死亡的工業意外,公司的華裔老闆被控過失殺人等嚴重罪名,法官週二判刑。

法官裁定,67歲被告Meng Peng的刑罰包括居家監禁(home detention)服刑一年,3年緩刑,以及200小時社會服務令等。

負責處理這宗案件的檢控官表示,由於死者家屬已獲取約20萬元賠償保險金,而且無意再向被告追究賠償金,被告亦都支付了死者所有的殮葬費用,因此法官沒有要求被告支付額外賠償。

在2014年2月7日,姓彭被告在舊金山Cortland街經營的Galaxy Granite Inc. 石材公司發生致命意外,工人在貨櫃卸貨時,花崗石板石板塌下,壓死兩名工人。

公司老闆Meng Peng被控兩項過失殺人,以及3項違反工作場所安全條例的嚴重罪名。

