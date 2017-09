By

【KTSF 游瑋珊報導】

威斯康辛州一名9歲女童被人困在狗籠中,祖母及其男朋友被拘留。

狗籠面積不足3平方米,放在地庫,女童兩週前起每晚被困在狗籠中,到早上才放她到學校上課。

46歲的祖母稱,因為孫女有傷害自己及他人的意圖,才把她困在狗籠中,她與48歲男友被控虐待兒童及禁錮等罪名。

警方又發現地庫內種植大麻,已加控罪名,女童及其10歲姊姊正由當局保護,警方正尋找女童的父母。

