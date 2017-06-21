祈福黨又再行騙 東灣華裔婆婆被騙萬元（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

祈福黨又再行騙，不過犯案地點就由舊金山改成東灣佛利蒙市（Fremont），事主的孫女向本台講述事發經過。

事主孫女陳潔晶（Tammy Chan）說：”我外婆她壓力很大，她不知道為什麼自己會成為騙徒的目標。”

祈福黨沉寂一時後又再出來犯案，最新一宗是在過去的星期六，即是6月17日上午約11時，發生在佛利蒙市一間中式超市附近。

這宗案件是一個典型的例子，90歲的華裔婆婆一如往常來到Fremont大道上一間超市購物，在途中她遇到3名騙徒，3人表示算到婆婆的幼子可能有危險，要她拿錢出來祈福。

陳潔晶說：”我外婆有信仰，亦很容易相信人，她很自然就上當，她把現金交給這些人去祈福。”

陳潔晶透露，外婆住在超市附近，於是就回家，拿了1萬元現金去祈福，而3名騙徒就在街上等候。

騙徒更向婆婆稱，最好用24K純金去祈福，不過婆婆最後只帶了現金，並聽從指示放入一個袋裏，進行所謂祈福儀式。

儀式完結後，騙徒還叫婆婆一個月後才能打開，由於涉及大量現金，婆婆最後打開查看，但發現現金已經不翼而飛，才知道受騙，於是在孫女的陪同下報警。

陳潔晶指，外婆為人節儉，那筆錢是一分一毫儲下來，是因為涉及兒孫的安全，才會毫不猶豫拿錢出來。

陳潔晶說：”我覺得厭惡，那些騙徒就像惡魔，欺騙像我外婆的老婦人，她們只顧家人，利用家人有事做藉口，拿走所有的錢，完全是反感。”

婆婆報案後，有警員為婆婆安排中文翻譯，並隨婆婆在案發的路線走一轉及搜證，陳潔晶指，騙徒是兩女一男，年約30至60歲的華裔，她希望大家要提高警覺。

陳潔晶說：”大家認為佛利蒙市是一個安全的地方，但騙案實際可在任何地方發生，我想大家知仍有騙案發生，不想再有其他人的外婆受騙。”

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