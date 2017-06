祈福黨又再行騙 東灣華裔婆婆被騙萬元（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

祈福黨又再行騙,不過犯案地點就由舊金山改成東灣佛利蒙市(Fremont),事主的孫女向本台講述事發經過。

事主孫女陳潔晶(Tammy Chan)說:”我外婆她壓力很大,她不知道為什麼自己會成為騙徒的目標。”

祈福黨沉寂一時後又再出來犯案,最新一宗是在過去的星期六,即是6月17日上午約11時,發生在佛利蒙市一間中式超市附近。

這宗案件是一個典型的例子,90歲的華裔婆婆一如往常來到Fremont大道上一間超市購物,在途中她遇到3名騙徒,3人表示算到婆婆的幼子可能有危險,要她拿錢出來祈福。

陳潔晶說:”我外婆有信仰,亦很容易相信人,她很自然就上當,她把現金交給這些人去祈福。”

陳潔晶透露,外婆住在超市附近,於是就回家,拿了1萬元現金去祈福,而3名騙徒就在街上等候。

騙徒更向婆婆稱,最好用24K純金去祈福,不過婆婆最後只帶了現金,並聽從指示放入一個袋裏,進行所謂祈福儀式。

儀式完結後,騙徒還叫婆婆一個月後才能打開,由於涉及大量現金,婆婆最後打開查看,但發現現金已經不翼而飛,才知道受騙,於是在孫女的陪同下報警。

陳潔晶指,外婆為人節儉,那筆錢是一分一毫儲下來,是因為涉及兒孫的安全,才會毫不猶豫拿錢出來。

陳潔晶說:”我覺得厭惡,那些騙徒就像惡魔,欺騙像我外婆的老婦人,她們只顧家人,利用家人有事做藉口,拿走所有的錢,完全是反感。”

婆婆報案後,有警員為婆婆安排中文翻譯,並隨婆婆在案發的路線走一轉及搜證,陳潔晶指,騙徒是兩女一男,年約30至60歲的華裔,她希望大家要提高警覺。

陳潔晶說:”大家認為佛利蒙市是一個安全的地方,但騙案實際可在任何地方發生,我想大家知仍有騙案發生,不想再有其他人的外婆受騙。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。