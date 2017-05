海灣大橋東翼單車徑正式7天通行（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

由週二起,大家可以每日騎單車或走路穿過海灣大橋,從Yueba Buena Island往返東灣奧克蘭市(屋崙),欣賞沿途美景。

海灣大橋東翼的單車及行人路徑,正式7天通行,開放時間是每日早上6時至晚上8時,路徑全長約兩英里,更設有單車停泊及休息站,如果騎單車或走路累了,可以坐下欣賞海灣大橋的美景,整條路徑花費了200萬元。

這條路徑最早在2013年開放了部份路段,由於當時仍在施工,直至去年10月工程完成,開放整條路徑,不過只限週末通行。

舊金山縣交通局行政主任張婷立(Tilly Chang)說:”這是一個地區之間連接和合作的好例子,我們的拍檔來自Caltrans、Treasure Island發展局、舊金山縣交通局和奧克蘭市。”

當局也考慮在未來將這條單車徑,延伸至Treasure Island,甚至去到舊金山。

