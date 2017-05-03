海灣大橋東翼單車徑正式7天通行（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

由週二起，大家可以每日騎單車或走路穿過海灣大橋，從Yueba Buena Island往返東灣奧克蘭市（屋崙），欣賞沿途美景。

海灣大橋東翼的單車及行人路徑，正式7天通行，開放時間是每日早上6時至晚上8時，路徑全長約兩英里，更設有單車停泊及休息站，如果騎單車或走路累了，可以坐下欣賞海灣大橋的美景，整條路徑花費了200萬元。

這條路徑最早在2013年開放了部份路段，由於當時仍在施工，直至去年10月工程完成，開放整條路徑，不過只限週末通行。

舊金山縣交通局行政主任張婷立（Tilly Chang）說：”這是一個地區之間連接和合作的好例子，我們的拍檔來自Caltrans、Treasure Island發展局、舊金山縣交通局和奧克蘭市。”

當局也考慮在未來將這條單車徑，延伸至Treasure Island，甚至去到舊金山。

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