By

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於Arizona州的著名旅遊勝地大峽谷,一架觀光直升機週六晚墜毀,至少3人死亡,4人受傷。

消息指,案發時,直升機飛到大峽谷附近突然墜毀,墜機原因仍在調查中,直升機載有一名機師,及6名英國籍遊客。

救援人員指現場地勢險要、天色變黑,救出4名生還乘客很困難,死者的遺體亦未能即時運走。

出事直升機由空中巴士公司製造,機艙寬闊,總部在拉斯維加斯營運直升機的公司,每年接載約60萬遊客到大峽谷遊覽。

美國聯邦航空管理局及運輸部門將調查事故原因。

另外,在洛杉磯縣Santa Clarita市東北面社區,週日中午也發生墜機意外,3名成年人,一名小孩死亡,案件仍在調查中。

