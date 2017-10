By

【KTSF 黃恩光報導】

一名猶他州大學的中國研究生來舊金山之後失蹤,警方正在尋找她,並呼籲市民提供消息。

32歲的唐曉琳是猶他州大學物理及天文學系的博士生,擔任導師助理研究員,她前幾天來到灣區,警方週二收到她失蹤的報告。

消息在微信和臉書廣泛流傳,根據微信北美留學生日報的消息,唐曉琳給朋友的留言,曾提到輕生的念頭。

唐曉琳5呎4吋高,體重120磅,警方表示,市民如果有唐曉琳的消息,請聯繫Northern警察分局,電話:(415) 885-5187。

警方強調,如果大家看到唐曉琳,或者收到她的電話或短訊,請立刻致電911通知警方,舊金山警方正在調查這宗失蹤人口案件。

