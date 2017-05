By

【KTSF】

兒童用品公司Graco週三宣布回收超過25,000部兒童汽車安全座椅,原因是車禍發生時,安全帶或未能固定兒童在座椅中。

這次要回收的座椅是My Ride 65產品系列,型號為1871689、1908152、1813074、1872691、1853478、1877535、1813015和1794334,這批座椅是於2014年7月22日製造,安全帶有2014/06的編號。

國家公路安全管理局是對座椅進行檢查後,發現安全帶出現問題,目前沒有受傷報告。

Graco表示,將會為受影響的消費者免費更換新的安全帶系統,回收期暫定7月17日起。

查詢詳情,可致電Graco客戶服務熱線:1-800-345-4109。

