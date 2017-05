加州州長簽署加稅修路法案 新增車主年費

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州州長布朗正式簽署法案,增收一個為期10年的汽油稅,及一項新的年度汽車登記費,預計收到的520億元,將會用來維修州內的道路,以資助其他改善交通系統的項目。

法案SB 1在4月6日正式通過州參眾兩院,所有的收入將會用來填補路面上的洞,重鋪馬路,改善交通擠塞等。

在汽油方面,每加侖的汽油州府會額外增收12美仙的汽油稅,以及20美仙的柴油稅。

另外,亦增設ㄧ項名為改善交通項目的年費,每輛價值4,999元以下的汽車,車主每年要繳交25元的年費;而車價在5,000至24,999元,就要繳交50元;車價在25,000至34,000就要繳交100元;車價在35,000至59,999元,就要繳交150元;至於車價在60,000或以上,車主要就繳付175的年費。

州長指出,這條法例令州內的道路更安全,為市民提供更優越的居住環境,同時為很多人提供工作機會。

