【KTSF 嚴劍蓉報導】

加州州長布朗已簽署一項防止青少年自殺的新法案。

法案規定,所有學校由7年級至12年級,以及大專院校的學生證上,必須印有全國危機短訊專線,和全國防止自殺生命熱線,讓受情緒困擾的青少年可以向外求助。

法案也要求大專學生的學生證,還要加上校警的報案電話,和非緊急求助號碼,新法例將於明年元旦實施。

