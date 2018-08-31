哈佛收生被指歧視亞裔 司法部表態支持原告（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

哈佛大學被指在收生時考慮到種族平衡，變相令成績好的亞裔學生喪失入學機會，聯邦司法部週四表態，支持入稟控告哈佛的學生和家長組織，不過也有亞裔團體認為，在大學招生程序中繼續落實平權法，對維持多元有好處。

學生和家長組織Students for Fair Admissions在2014年提告哈佛大學，指校方基於種族考慮，令學術成績優異的亞裔學生被拒諸門外。

司法部週四就案件提交的一份法庭文件，指哈佛顯然在收生過程當中，不合法地考慮到種族平衡，認為校方以主觀的個人素質來做評核，而亞裔在這方面的評分較低，當中可能存在種族偏見。

基於平權法（Affirmative Action），聯邦最高法院容許大學在招生時考慮申請人的種族，以促進多元，但強調運用時要謹慎且有限度，校方也有責任解釋運用種族考慮的理據，司法部指哈佛未能就校內的情況作解釋。

哈佛反駁對方理據空洞，又表示對司法部歸邊感到失望，而校方會捍衛大學考慮申請人種族因素的合法權利，為學生締造多元的學習環境。

哈佛去年招收的新生，少數族裔人數過半，佔50.8%，也比對上一年增加，當中亞裔佔22.2％。

在司法部表態挺民間組織挑戰哈佛的同時，包括ACLU和哈佛大學亞裔舊生組織，都表明支持校方收生政策。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。