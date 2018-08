哈佛收生被指歧視亞裔 司法部表態支持原告（視頻）

By

哈佛大學被指在收生時考慮到種族平衡,變相令成績好的亞裔學生喪失入學機會,聯邦司法部週四表態,支持入稟控告哈佛的學生和家長組織,不過也有亞裔團體認為,在大學招生程序中繼續落實平權法,對維持多元有好處。

學生和家長組織Students for Fair Admissions在2014年提告哈佛大學,指校方基於種族考慮,令學術成績優異的亞裔學生被拒諸門外。

司法部週四就案件提交的一份法庭文件,指哈佛顯然在收生過程當中,不合法地考慮到種族平衡,認為校方以主觀的個人素質來做評核,而亞裔在這方面的評分較低,當中可能存在種族偏見。

基於平權法(Affirmative Action),聯邦最高法院容許大學在招生時考慮申請人的種族,以促進多元,但強調運用時要謹慎且有限度,校方也有責任解釋運用種族考慮的理據,司法部指哈佛未能就校內的情況作解釋。

哈佛反駁對方理據空洞,又表示對司法部歸邊感到失望,而校方會捍衛大學考慮申請人種族因素的合法權利,為學生締造多元的學習環境。

哈佛去年招收的新生,少數族裔人數過半,佔50.8%,也比對上一年增加,當中亞裔佔22.2%。

在司法部表態挺民間組織挑戰哈佛的同時,包括ACLU和哈佛大學亞裔舊生組織,都表明支持校方收生政策。

