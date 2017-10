北灣山火燒毀逾千幢建築 州長宣布進入緊急狀態

By

【KTSF】

因應北灣Sonoma、Napa和Yuba縣發生多場山火,加州州長布朗已宣布北灣進入緊急狀態,當局指已有逾1,500多幢建築物被大火燒毀。

加州消防局稱,Napa縣爆發的Tubbs山火,火場面積已達35,000英畝,該縣爆發的另一場Atlas山火,火場面積亦達8,000英畝。

Santa Rosa和Rohnert Park一帶也有山火爆發,導致Sonoma縣30個校區需要關閉,Santa Rosa Junior College和Sonoma州立大學也要關閉。

由於當局發出強制疏散令,當局已開放20個收容中心讓住戶暫時入住,查詢收容中心的地點,可上網到:https://srcity.org/610/Emergency-Information。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。