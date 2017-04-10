Gorsuch宣誓就任大法官 聯邦最高法院向右傾

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官Neil Gorsuch週一正式宣誓就任，重奪在最高法院向右傾斜的保守派地位。

Neil Gorsuch在聯邦最高法院首席大法官John Roberts主持下，以及一班現任大法官見證下，在一個私人儀式上宣誓就任，然後在白宮舉行公開儀式，由大法官Anthony Kennedy主持宣誓。

Gorsuch說是一個非常特別和富有歷史意義的儀式，因為曾受教於Kennedy。

Gorsuch說：”我不會忘恩，我會如期望，承諾盡能力效忠國家憲法。”

Gorsuch是接替去年逝世的保守派大法官Antonin Scalia，立場保守的Gorsuch會打破原本保守和自由派各佔4名大法官的格局，重奪最高法院大多數的保守路線，有利共和黨人及特朗普政府的政策，諸如健保替代案、美墨邊界興建圍牆、對回教國家的旅遊禁令等問題引起的官司，打到聯邦最高法院出現4票對4票時，他的一票會起決定性的作用。

參議院共和黨領袖為了這個原因，去年堅決拒絕奧巴馬總統提名的大法官人選，到特朗普上台後，他們又不顧兩黨傳統，不顧議事程序，動用所謂的核子選項，強行將Gorsuch提名案提上參議院全院表決。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

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