Gorsuch宣誓就任大法官 聯邦最高法院向右傾

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官Neil Gorsuch週一正式宣誓就任,重奪在最高法院向右傾斜的保守派地位。

Neil Gorsuch在聯邦最高法院首席大法官John Roberts主持下,以及一班現任大法官見證下,在一個私人儀式上宣誓就任,然後在白宮舉行公開儀式,由大法官Anthony Kennedy主持宣誓。

Gorsuch說是一個非常特別和富有歷史意義的儀式,因為曾受教於Kennedy。

Gorsuch說:”我不會忘恩,我會如期望,承諾盡能力效忠國家憲法。”

Gorsuch是接替去年逝世的保守派大法官Antonin Scalia,立場保守的Gorsuch會打破原本保守和自由派各佔4名大法官的格局,重奪最高法院大多數的保守路線,有利共和黨人及特朗普政府的政策,諸如健保替代案、美墨邊界興建圍牆、對回教國家的旅遊禁令等問題引起的官司,打到聯邦最高法院出現4票對4票時,他的一票會起決定性的作用。

參議院共和黨領袖為了這個原因,去年堅決拒絕奧巴馬總統提名的大法官人選,到特朗普上台後,他們又不顧兩黨傳統,不顧議事程序,動用所謂的核子選項,強行將Gorsuch提名案提上參議院全院表決。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。