共和黨人動用”核子選項” 誓要讓大法官提名過關

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【KTSF 林佩樺報導】

聯邦參議院共和黨領袖麥康尼決定動用所謂的”核子選項”，強行讓Neil Gorsuch的聯邦最高法院大法官提名案過關。

參議院共和黨人週四晚使用立法的”核子”武器，把Gorsuch送上大法官的位置。

他們採取的核子選項就是要炸掉議事程序所要求的60票門檻，這樣一來，議案只要簡單多數的51票便可過關，但所引起的後果十分嚴重，兩黨領導互相指責。

民主黨參議院少數黨領袖舒默說：”改變規章，共和黨人及麥康尼要承擔責任。”

麥康尼則說：”反對此人（Gorsuch），不如說是反對提名此人者，反對他所代表的黨派。”

但核子選項所形成的衝擊，遠超過提名案，因為它衝毀了參議院一項歷史悠久的規矩，衝掉了參議院兩黨的妥協傳統，就連一些共和黨人也表示不安。

共和黨參議員麥凱恩說：”這一天參議院很悲催，我們摧毀了200年來傳統要求的60票，要兩黨合作處理這些議題和提名，我們正在滑坡上。”

有參議員擔心，今後參議院兩黨更兩極化，更沒必要合作。

核子選項先例一開，意味他日政黨輪替，民主黨人也可以不理會議事程序，不理會共和黨人的想法，而強行以核子選項通過議案。

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