共和黨人動用”核子選項” 誓要讓大法官提名過關

By

【KTSF 林佩樺報導】

聯邦參議院共和黨領袖麥康尼決定動用所謂的”核子選項”,強行讓Neil Gorsuch的聯邦最高法院大法官提名案過關。

參議院共和黨人週四晚使用立法的”核子”武器,把Gorsuch送上大法官的位置。

他們採取的核子選項就是要炸掉議事程序所要求的60票門檻,這樣一來,議案只要簡單多數的51票便可過關,但所引起的後果十分嚴重,兩黨領導互相指責。

民主黨參議院少數黨領袖舒默說:”改變規章,共和黨人及麥康尼要承擔責任。”

麥康尼則說:”反對此人(Gorsuch),不如說是反對提名此人者,反對他所代表的黨派。”

但核子選項所形成的衝擊,遠超過提名案,因為它衝毀了參議院一項歷史悠久的規矩,衝掉了參議院兩黨的妥協傳統,就連一些共和黨人也表示不安。

共和黨參議員麥凱恩說:”這一天參議院很悲催,我們摧毀了200年來傳統要求的60票,要兩黨合作處理這些議題和提名,我們正在滑坡上。”

有參議員擔心,今後參議院兩黨更兩極化,更沒必要合作。

核子選項先例一開,意味他日政黨輪替,民主黨人也可以不理會議事程序,不理會共和黨人的想法,而強行以核子選項通過議案。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。