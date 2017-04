Gorsuch提名案 參議院用核子選項確認通過

By

【KTSF】

保守派的聯邦最高法院大法官Antonin Scalia去世一年多以來,他的空缺最終由也是保守派的Neil Gorsuch 接任,重新恢復最高法院向右傾斜。

49歲的Gorsuch做過聯邦第十巡迴上訴法院法官。他立場保守,支持死刑,但反對墮胎和反對安樂死。對於移民和槍枝管制等議題就立場不明確。

Gorsuch 下星期一宣誓就任,將會馬上面對審理政教分離案件。他比幾個大法官年輕幾十年,其中有兩名大法官已經分別是80幾歲和78歲。即是說,特朗普總統可以有機會委任更多保守派人選接替。

Gorsuch 提名案在參議院引發強烈的黨派衝突。在民主黨人拉布下,共和黨人無法取得法定的60票去剪布,不能將提名案提上全院議程,於是動用所謂核子選項,強行讓全院按簡單多數票模式表決提名案。結果以 54票對45票確認提名。當中有三張贊成票來自民主黨人,但是共和黨內都有人對動用核子選項感到不滿。

好像阿里桑那州聯邦參議員麥堅就強調,核子選項只會助長多數派的暴虐。共和黨人開了先例,今後政黨輪替時,民主黨人他日也可以動用核子選項來強行通過某些議案或提名案。

