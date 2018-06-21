據稱懂手語大猩猩加州離世 終年46歲

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居住在加州的大猩猩Koko，可能是歷來最懂得與人溝通的動物之一，因為據稱牠懂得手語，包括逾千個英文單字，Koko與人類相處了40多年後，日前辭世。

美國大猩猩基金會早前發放呼籲外界關注大猩猩瀕危的宣傳片段，特別之處在於Koko是以手語作呼籲。

Koko懂手語，因基金會的創辦人、人稱Penny的動物心理學家帕特森博士自Koko剛出生不久，便教曉牠手語。

喝飲料、吃東西，還有”多些”的手語，全都自小便學懂，基金會指過去也有實驗，研究人類除外的靈長類語言能力，但Koko則是大猩猩品種的首個實驗案例。

Penny的導師初時建議只教Koko數個簡單手語，但多年來進展順利，Koko甚至可大概表達片語。

學懂了逾千個英文字手語，例如抱著雙手拍動即是”蝴蝶”，還有自創的”梳”，除了語言天份，Koko或許還很有藝術才華，吹笛、彈琴也難不到牠，亦會繪畫，在初生的貓兒面前，雌性的Koko亦展現母性。

有名人紅星也上門到Koko在加州的家探訪牠，包括2014年自殺離世的諧星羅賓威廉斯，基金會公開了他們2011年見面的影片，以示悼念。

有人覺得懂手語，行為像人類的大猩猩很有趣，但亦有人批評Penny的團隊不應該把動物過度人性化，或質疑Koko對語言的理解是否有如Penny聲稱，Penny亦提過這種實驗以後或不應該再做。

基金會聲明指Koko週二在睡夢中安詳離世，終年46歲。

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