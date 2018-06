據稱懂手語大猩猩加州離世 終年46歲

By

【i-CABLE】

居住在加州的大猩猩Koko,可能是歷來最懂得與人溝通的動物之一,因為據稱牠懂得手語,包括逾千個英文單字,Koko與人類相處了40多年後,日前辭世。

美國大猩猩基金會早前發放呼籲外界關注大猩猩瀕危的宣傳片段,特別之處在於Koko是以手語作呼籲。

Koko懂手語,因基金會的創辦人、人稱Penny的動物心理學家帕特森博士自Koko剛出生不久,便教曉牠手語。

喝飲料、吃東西,還有”多些”的手語,全都自小便學懂,基金會指過去也有實驗,研究人類除外的靈長類語言能力,但Koko則是大猩猩品種的首個實驗案例。

Penny的導師初時建議只教Koko數個簡單手語,但多年來進展順利,Koko甚至可大概表達片語。

學懂了逾千個英文字手語,例如抱著雙手拍動即是”蝴蝶”,還有自創的”梳”,除了語言天份,Koko或許還很有藝術才華,吹笛、彈琴也難不到牠,亦會繪畫,在初生的貓兒面前,雌性的Koko亦展現母性。

有名人紅星也上門到Koko在加州的家探訪牠,包括2014年自殺離世的諧星羅賓威廉斯,基金會公開了他們2011年見面的影片,以示悼念。

有人覺得懂手語,行為像人類的大猩猩很有趣,但亦有人批評Penny的團隊不應該把動物過度人性化,或質疑Koko對語言的理解是否有如Penny聲稱,Penny亦提過這種實驗以後或不應該再做。

基金會聲明指Koko週二在睡夢中安詳離世,終年46歲。

