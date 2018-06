舊金山日落區市參事選舉競爭激烈 再有華裔入戰團（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

自從舊金山市參事湯凱蒂(Katy Tang)宣布不競逐連任後,日落區市參事的選戰愈趨激烈,週一再有一名華裔宣布參選。

55歲的馬兆明(Gordon Mar)是非牟利機構Jobs With Justice的行政總監,亦曾擔任華人進步會的行政總監達10年。

他是前列治文區市參事馬兆光的孖生弟弟,馬兆明週一在哥哥、多位市參事及大批支持者的陪同下,正式遞表參選,截至週一,報名參選人數達到14人。

馬兆明說:”作為行政總監,我創造了新的政策,並積極推動,讓更多人有機會找一份好工,有質素的公立教育、可負擔房屋及醫療,為工人家庭和長者服務,我希望將所有經驗及領導才能,用來處理對第四區重要的問題。”

從未參政的馬兆明,在舊金山住了25年,定居在日落區13年,他表示,自己亦是一名業主,加上曾與草根階層及工人家庭密切合作,因此深知每名居民的生活所需及擔憂

社區治安、保護小商業等,都是他關心的問題,而他亦有協助推動免費市立大學的運動。

馬兆明認為,不應該以進步派或溫和派來形容他,因為他只是一心想服務社區。

馬兆明說:”我認為市民應該看看我的工作經驗、成績,以及我所聚焦的問題,我不認為應有進步派和保守派之分,因為這些都是對第四區及舊金山重要的問題。”

馬兆明表示,日落區過去兩任市參事,最先都是由市長任命,而市參事湯凱蒂宣布不連任後,又公開支持她的立法助理參選,這樣間接剝削了日落區居民自由選舉的權利,因此有必要出來參選。

馬兆明亦保證,會將居民的聲音帶到市府,市參事雖然是居民的代表,但作最終決定的應該是居民。

