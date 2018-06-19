舊金山日落區市參事選舉競爭激烈 再有華裔入戰團（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

自從舊金山市參事湯凱蒂（Katy Tang）宣布不競逐連任後，日落區市參事的選戰愈趨激烈，週一再有一名華裔宣布參選。

55歲的馬兆明（Gordon Mar）是非牟利機構Jobs With Justice的行政總監，亦曾擔任華人進步會的行政總監達10年。

他是前列治文區市參事馬兆光的孖生弟弟，馬兆明週一在哥哥、多位市參事及大批支持者的陪同下，正式遞表參選，截至週一，報名參選人數達到14人。

馬兆明說：”作為行政總監，我創造了新的政策，並積極推動，讓更多人有機會找一份好工，有質素的公立教育、可負擔房屋及醫療，為工人家庭和長者服務，我希望將所有經驗及領導才能，用來處理對第四區重要的問題。”

從未參政的馬兆明，在舊金山住了25年，定居在日落區13年，他表示，自己亦是一名業主，加上曾與草根階層及工人家庭密切合作，因此深知每名居民的生活所需及擔憂

社區治安、保護小商業等，都是他關心的問題，而他亦有協助推動免費市立大學的運動。

馬兆明認為，不應該以進步派或溫和派來形容他，因為他只是一心想服務社區。

馬兆明說：”我認為市民應該看看我的工作經驗、成績，以及我所聚焦的問題，我不認為應有進步派和保守派之分，因為這些都是對第四區及舊金山重要的問題。”

馬兆明表示，日落區過去兩任市參事，最先都是由市長任命，而市參事湯凱蒂宣布不連任後，又公開支持她的立法助理參選，這樣間接剝削了日落區居民自由選舉的權利，因此有必要出來參選。

馬兆明亦保證，會將居民的聲音帶到市府，市參事雖然是居民的代表，但作最終決定的應該是居民。

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