舊金山市參事候選人馬兆明反對日落區開大麻店（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區其中一名市參事候選人馬兆明(Gordon Mar)週三公開表態指,如果居民反對舊金山日落區開大麻店,他都會反對。

本台早前報導過,大麻店Happy Herbs向當局申請在日落區Taraval街2014號開大麻店。

被外界視為進步派的日落區市參事候選人馬兆明,週三在計劃開店的民宅外反對開大麻店。

馬兆明說:”今日我宣布,如果市民反對這間大麻店,我就會反對 ,想要我支持開店,除非申請人得到社區的信任與支持,因為我重視社區的聲音。”

在日落區居住了20年的陳景琳說:”我認為娛樂大麻店是不適合日落區,因為會吸引很多人從各個區來到這裡,我十分擔心會引起很多公共及交通安全的問題,更重要的一點,是會影響我們的下一代。”

馬兆明表示,不論他個人對於大麻店的態度,因為市參事由居民選出,代表的應該是居民的聲音,居民反對,他就會反對。

而三年前 因為居民強烈的反對,市府否決了距離這裡一個街口外另一間大麻店的申請,因此,他相信很多居民都同樣不贊成這個新的申請。

馬兆明指,他一旦當選,會成立一個日落區大麻工作小組,除了讓他知道各方的意見外,亦讓組內的彼此,了解大家的想法。

這個大麻店諮詢小組,除了有反對人士外,還包括用大麻的病人及大麻業界,馬兆明指,真正希望做到聆聽各界的聲音。

劉先生(Nick Lau)是日落區居民,亦是藥物政策研究員,他的外婆去年因癌症病逝,在治療過程中,曾使用大麻減輕痛楚。

劉先生指,自己對市參事誰屬未有取態,但就贊成馬兆明的工作小組。

劉先生說:”我知道日落區有很多藥用大麻的用家,他們未必願意站出來爭取,我感覺我要站出來,因為我外婆曾受惠,的確用了長時間,我的家人才跨過一些文化障礙,讓外婆開始使用及得到幫助。”

馬兆明在Sacramento土生土長,是前市參事馬兆光的雙生弟弟,他30年前搬到舊金山,住在日落區13年。

馬兆明曾經領導華人進步會,現任非牟利機構Jobs with justice的行政主任,除了大麻問題,馬兆明指,創造可負擔房屋機會及交通安全等亦是他關注的問題。

今次第四區市參事選舉,連同馬兆明 一共有8名候選人,華裔還包括湯凱蒂的立法助理何鍾靈,以及市府稅務審計員譚達仁。

