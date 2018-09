熱帶風暴”戈登”料增強成颶風襲墨西哥灣沿岸

By

熱帶風暴”戈登”吹襲佛羅里達州南部,帶來狂風大雨,預測戈登繼續增強成颶風,趨向墨西哥灣沿岸,數個州發出颶風警報或進入緊急狀態。

“戈登”週一在佛羅里達州南部附近增強成熱帶風暴,以每小時70多公里風速掠過。大風大雨,招牌差不多吹掉。

海灘旁的餐廳商舖今個夏天受紅潮影響而生意慘淡,原本希望趁這數天的勞動節假期多做一點生意,但風暴吹襲令好夢成空,南部多處水浸,數千戶停電。

“戈登”之後繼續向西北偏西方向移動,趨向墨西哥灣,最高持續風速已增至每小時約100公里,預料進一步增強成一級颶風,當地星期二稍後登陸沿岸。

當局向密西西比州同阿拉巴馬州發出颶風警告,在阿拉巴馬州,大風大浪還懸掛紅旗,仍然有不少人去海灘玩。

密西西比州政府向游艇船主發出疏散命令,部分船主陸續綁緊遊艇準備撤離。預測沿岸數個州分的降雨量可能達200毫米,居民開始裝沙包防範。

路易斯安那州州長宣布進入緊急狀態,動員200名國民警衛隊應付,部分地方發出自願疏散令。

