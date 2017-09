麥凱恩表明投反對票 共和黨健保案儼如胎死腹中

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨大老麥凱恩(John McCain)再次出手,封殺同黨人的健保替代案。

共和黨最新版本的健保替代案,是由兩位聯邦參議員Lindsey Graham和Bill Cassidy提出,共和黨尋求最遲在9月底表決法案。

法案至少要有51票贊成才能過關,在現時的形勢下,即是說要有50個參議員贊成,外加副總統彭斯一票,由於參議院的民主黨人,加上獨立派 全部投反對票,共和黨人如果要令法案過關,最多只能走失3票。

現時Rand Paul和Susan Collins已表明反對,Lisa Murkowski也質疑法案,但未講實會投反對票,剩下一票就要看麥凱恩。

現在看來法案再次胎死腹中,因為麥凱恩週五聲明不支持,理由是法案的成本不清楚,保費會是幾多 無人知,國民會受什麼衝擊無交代 ,因為法案出台十分倉卒,國會預算局來不及做評估。

麥凱恩說,面對這個情況,他無法給予支持,何況他希望健保替代案是兩黨妥協版本,而現時共和黨人提出的版本,顯然不是兩黨協調出來的。

之前麥凱恩與Collins、Murkowski聯合民主黨人封殺了另一健保替代案 ,最新版本具體內容不清楚。

主流媒體估計,會取消帶病投保,會大幅削減Medicaid,會終止Medicaid 擴張,並不再規定人人必須買健保,醫療業界都群起而反對這項法案。

