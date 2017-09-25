麥凱恩表明投反對票 共和黨健保案儼如胎死腹中

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【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨大老麥凱恩（John McCain）再次出手，封殺同黨人的健保替代案。

共和黨最新版本的健保替代案，是由兩位聯邦參議員Lindsey Graham和Bill Cassidy提出，共和黨尋求最遲在9月底表決法案。

法案至少要有51票贊成才能過關，在現時的形勢下，即是說要有50個參議員贊成，外加副總統彭斯一票，由於參議院的民主黨人，加上獨立派 全部投反對票，共和黨人如果要令法案過關，最多只能走失3票。

現時Rand Paul和Susan Collins已表明反對，Lisa Murkowski也質疑法案，但未講實會投反對票，剩下一票就要看麥凱恩。

現在看來法案再次胎死腹中，因為麥凱恩週五聲明不支持，理由是法案的成本不清楚，保費會是幾多 無人知，國民會受什麼衝擊無交代 ，因為法案出台十分倉卒，國會預算局來不及做評估。

麥凱恩說，面對這個情況，他無法給予支持，何況他希望健保替代案是兩黨妥協版本，而現時共和黨人提出的版本，顯然不是兩黨協調出來的。

之前麥凱恩與Collins、Murkowski聯合民主黨人封殺了另一健保替代案 ，最新版本具體內容不清楚。

主流媒體估計，會取消帶病投保，會大幅削減Medicaid，會終止Medicaid 擴張，並不再規定人人必須買健保，醫療業界都群起而反對這項法案。

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