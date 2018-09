女教授促FBI調查大法官提名人 批評共和黨用意不良

By

聯邦參議院司法委員原定週四表決聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh提名案,但由於他牽涉入性侵指控,因此這項表決宣告取消,而提出指控的女教授就透過律師,堅決要求聯邦調查局(FBI)介入調查,並批評共和黨人快速安排她向國會作證是用意不良。

參議院司法委員會主席,共和黨籍的Chuck Grassley宣佈,該委員會取消表決Kavanaugh提名案,主要是考慮到他備受指控30多年前性侵高中女生,從而令到他在參議院的確認可能有變數。

而提出指控的加州大學女教授Christine Blasey Ford,原本獲邀請下週一在司法委員會作證,女教授週二透過律師表明,在FBI未完成調查前不會作證。

她的律師也批評共和黨快速舉行聽證是用意不良,而女教授也不能在短短幾天內做好作證的準備,共和黨人只是同意傳召兩名證人也引來批評。

此外,司法委員會清一色的男性成員,質問一個女子被人性侵的事,也都引起非議。

女教授指控Kavanaugh在1982年一次派對中,企圖強姦她,當時她15歲,Kavanaugh 17歲,她因這事的打擊而要長期接受心理治療。

她當年的一個女同學證實,當年也曾聽聞這件強姦不遂的事。

對於Ford要求FBI介入調查,參議院司法委員會主席Grassley透露,只有白宮有權下令FBI對Kavanaugh展開背景調查,而特朗普就繼續支持Kavanaugh。

