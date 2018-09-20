女教授促FBI調查大法官提名人 批評共和黨用意不良

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦參議院司法委員原定週四表決聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh提名案，但由於他牽涉入性侵指控，因此這項表決宣告取消，而提出指控的女教授就透過律師，堅決要求聯邦調查局（FBI）介入調查，並批評共和黨人快速安排她向國會作證是用意不良。

參議院司法委員會主席，共和黨籍的Chuck Grassley宣佈，該委員會取消表決Kavanaugh提名案，主要是考慮到他備受指控30多年前性侵高中女生，從而令到他在參議院的確認可能有變數。

而提出指控的加州大學女教授Christine Blasey Ford，原本獲邀請下週一在司法委員會作證，女教授週二透過律師表明，在FBI未完成調查前不會作證。

她的律師也批評共和黨快速舉行聽證是用意不良，而女教授也不能在短短幾天內做好作證的準備，共和黨人只是同意傳召兩名證人也引來批評。

此外，司法委員會清一色的男性成員，質問一個女子被人性侵的事，也都引起非議。

女教授指控Kavanaugh在1982年一次派對中，企圖強姦她，當時她15歲，Kavanaugh 17歲，她因這事的打擊而要長期接受心理治療。

她當年的一個女同學證實，當年也曾聽聞這件強姦不遂的事。

對於Ford要求FBI介入調查，參議院司法委員會主席Grassley透露，只有白宮有權下令FBI對Kavanaugh展開背景調查，而特朗普就繼續支持Kavanaugh。

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