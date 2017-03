共和黨公布新健保方案 建議削Medicaid聯邦撥款

By

【KTSF 林佩樺報導】

聯邦眾議院共和黨人週一下午公佈取代奧巴馬健保的草案,建議不再硬性規定人人必須買醫療保險,建議逐步收縮 ,又建議以定額稅務優惠取代現行的醫療保險費補貼,草案也主張逐步收縮Medicaid低收入醫保 。

這項名為美國人健保法,將取消奧巴馬健保法的保費補貼,改成以年齡為基準的稅務優惠,幫助個人買醫療保險。

個人年收入75,000元和家庭收入15萬元以上的人,稅務優惠將逐步減少,個人收入215,000元和家庭收入29萬元以上的,則將完全沒有退稅。

補貼從每人2,000元至4,000元不等。

目前各州的健保交易市場將可以繼續營運,帶病投保也將會獲得保障。

計劃2020年凍結Medicaid低收入醫保的擴張,並逐步取消。

目前已4名關鍵共和黨籍聯邦參議員表示,若新計劃會令數以百萬計的美國人失去醫保,他們將會投反對票,參議院多數黨目前有52人,在4名共黨員反對的情況下,共和黨將不夠票廢除奧巴馬健保法。

更多新聞:

州府指引稱長期用手機增腦癌機會 但從沒公開(視頻)

服用維他命C能否有效預防及對抗感冒?

特朗普簽新版旅遊禁令 伊拉克獲解禁

特朗普指控奧巴馬大選時監聽他 促國會調查

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。