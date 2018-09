特朗普質疑女教授說法 如真有其事為何不報警

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四發出連串推文,力挺聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh,並點名質疑指控Kavanaugh企圖性侵犯的女教授Christine Blasey Ford,為何當年不報案,而司法委員會主席、共和黨籍的Chuck Grassley就揚言,如果週五晚未能與Ford就作證的事達成共識,委員會下週一便會對確認提名進行表決。

Ford指控Kavanaugh在30多年前,兩人是高中生時企圖性侵她,Ford透過律師向參議院司法委員會表示,她不會在星期一作證,但會在下週四出席,同時又開出新的條件,除了確保她的人身安全之外,還包括Kavanaugh首先作證,然後輪到她,她也要求傳召事發當年在同一個房間的另一名同學Mark Judge作證,同時必須由參議員,而不是外邊的檢察官來盤問她。

對於這些要求條件,參議院司法委員會主席Grassley發聲明表示,誰負責提問由他決定,他又揚言如果週五晚未能與Ford就作證的事達成共識,委員會下週一便會對確認提名進行表決。

Grassley明顯是向Ford施壓,要不接受Grassley的條件,要不放棄作證。

另外,特朗普就質疑Ford的可信程度,特朗普發出連串推文抨擊整件事,他點名質疑Ford,說如果Ford教授遇襲就好像她所講的這麼嚴重,當年她本人或她的父母都會立即報案,意思是不用等到現時才採取行動。

共和黨籍的女參議員Susan Collins對特朗普的推文表示震驚,她說:”性侵是很少報案的罪案之一,我覺得總統的推文是完全不妥當和錯的。”

