眾院公布稅改方案細節 稅階減少標準免稅額增

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【KTSF 張麗月報導】

國會共和黨人週四公佈最新版本的稅制改革法案，當中的主要內容是甚麼？

經過多個月來的討價還價後，眾議院共和黨人週二公佈最新版本的稅制改革法案，當中的要點包括：建議由現時7個稅階（tax brackets）減到4個，分別是12%，25%，35%和39.6%，即是最高收入人士的稅率仍舊保持39.6%。

標準免稅額（standard deduction）就增加一倍，即是單身年收入12,000元，夫婦年收入24,000元就不用交稅。

房貸利息扣稅可以保留，但房貸總額的上限由目前100萬元大幅降到不得超過50萬元，物業稅的抵稅額上限是一萬元。

州稅的抵稅額就會取消，僱員401k退休計劃保持不變，企業稅就建議由目前35%降低到20%。

小孩稅務優惠（child credit）提高至每位1,600元，但現有的每個孩子4,000多元的豁免額就取消。

眾議長賴恩大讚新的減稅計劃，聲稱每個家庭平均每年可以節省1,182元。

賴恩說：”這稅改計劃堵塞特別利益集團漏洞，我們粉碎這些把戲，我們簡化稅改，你可以自己報稅。”

共和黨人也強調，減稅能大力促進美國經濟及就業，而稅改後稅表精簡到好像一張明信片大小，令人報稅好方便。

但民主黨人就抨擊，共和黨人繼續大話連篇，這個稅改方案不但未令中產階層受惠，更連中高收入都要繳多了稅，而最得益的是金融集團、大企業及跨國公司，估計會得到至少2萬億元的稅務優惠，卻無義務在美國再投資及創造職位，民主黨人也指新的稅改會大幅增加財赤。

特朗普總統讚揚今次是大規模的減稅，可以創造更多職位，他期望這項減稅計劃可以在聖誕前通過。

眾議院共和黨人計劃下星期在撥款委員會展開辯論，作出修訂後，再送交眾議院全院審議，但有跡象顯示，共和黨內部已出現意見分歧。

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