眾院公布稅改方案細節 稅階減少標準免稅額增

【KTSF 張麗月報導】

國會共和黨人週四公佈最新版本的稅制改革法案,當中的主要內容是甚麼?

經過多個月來的討價還價後,眾議院共和黨人週二公佈最新版本的稅制改革法案,當中的要點包括:建議由現時7個稅階(tax brackets)減到4個,分別是12%,25%,35%和39.6%,即是最高收入人士的稅率仍舊保持39.6%。

標準免稅額(standard deduction)就增加一倍,即是單身年收入12,000元,夫婦年收入24,000元就不用交稅。

房貸利息扣稅可以保留,但房貸總額的上限由目前100萬元大幅降到不得超過50萬元,物業稅的抵稅額上限是一萬元。

州稅的抵稅額就會取消,僱員401k退休計劃保持不變,企業稅就建議由目前35%降低到20%。

小孩稅務優惠(child credit)提高至每位1,600元,但現有的每個孩子4,000多元的豁免額就取消。

眾議長賴恩大讚新的減稅計劃,聲稱每個家庭平均每年可以節省1,182元。

賴恩說:”這稅改計劃堵塞特別利益集團漏洞,我們粉碎這些把戲,我們簡化稅改,你可以自己報稅。”

共和黨人也強調,減稅能大力促進美國經濟及就業,而稅改後稅表精簡到好像一張明信片大小,令人報稅好方便。

但民主黨人就抨擊,共和黨人繼續大話連篇,這個稅改方案不但未令中產階層受惠,更連中高收入都要繳多了稅,而最得益的是金融集團、大企業及跨國公司,估計會得到至少2萬億元的稅務優惠,卻無義務在美國再投資及創造職位,民主黨人也指新的稅改會大幅增加財赤。

特朗普總統讚揚今次是大規模的減稅,可以創造更多職位,他期望這項減稅計劃可以在聖誕前通過。

眾議院共和黨人計劃下星期在撥款委員會展開辯論,作出修訂後,再送交眾議院全院審議,但有跡象顯示,共和黨內部已出現意見分歧。

