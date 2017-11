By

聯邦眾議院共和黨人週四公布減稅方案細節,聲稱會惠及美國的中產人士,但根據目前公布的細節,究竟中產階產能受惠多少,目前仍難確定。

減稅方案承諾,年入59,000的四口之家,明年報稅將可省回1,182元,需要繳納的稅款降至400元。

眾議院稅務委員會共和黨主席Kevin Brady說:”我們的焦點是增加在職人士實際領回家的薪酬金額。”

然而,由於方案中有一些互相衝突的條款,而且現行某些稅惠將會取消,長遠而言,某些中產階層的稅項可能不跌反升。

減稅方案最明顯的得益者是富裕階層,即使若干減稅優惠將會取消,但稅率降低後,他們仍能大大省稅。

