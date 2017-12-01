共和黨稅改法案續磋商 更多參議員表支持

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【KTSF 張麗月報導】

國會參議院全院週四繼續討論共和黨人提出的稅改法案，共和黨大佬麥堅表示，支持法案後，參議院版本的稅改方案可望在稍後進行表決。

兩名共和黨參議員麥堅和Lisa Murkowski，今年夏天曾經投票反對共和黨人提出的稅改方案中，要廢除奧巴馬健保法的條款，但週四他們都表態支持這個稅改方案。

麥堅發表聲明說，雖然這個稅改不是完美的法案，但對整體經濟有利，Murkowski 就說，她現時支持這個稅改法，因為可以容許在阿拉斯加的北極野生保護區鑽油。

他們兩人的支持非常重要，因為在參議院，共和黨人佔52席，民主黨人就佔48席，即是說，如果要通過稅改法，參議院共和黨人只能走失兩票。

部分參議院關注到，這個稅改法案帶來的財務負擔，國會一個獨立的稅務委員會週四發表報告指，這項稅改法案一旦實施，即使計算了它對經濟增長帶來的效益，但未來十年還會增加1萬億元的財政赤字，要扺銷這個財赤，未來就可能要加稅。

其他爭議點還包括，地方物業稅是否可以在聯邦報稅表上扣稅，目前的參議院版本完全廢除這個抵稅優惠，這對加州、紐約和新澤西等州影響很大。

共和黨籍緬因州參議員Susan Collins提出修訂，建議容許屋主在聯邦的稅表 ，可以為地方物業稅扣稅，她建議這方面損失的1,460億元稅收，可以透過提高最高收入人士的稅率到39.6%。

參議院討論的稅改方案，參眾兩院各自版本最大分別是，眾議院建議保留奧巴馬健保中，人人要買健保的條款，但參議院就建議廢除。

另外，眾議院建議設立4個稅階（tax brackets），參議院就建議有7個稅階。

眾議院建議完全廢除遺產稅，參議院就建議加倍遺產稅的豁免。

此外，眾議院建議立即降低企業所得稅的稅率，參議院就建議分階段實施。

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