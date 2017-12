共和黨稅改法案續磋商 更多參議員表支持

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院全院週四繼續討論共和黨人提出的稅改法案,共和黨大佬麥堅表示,支持法案後,參議院版本的稅改方案可望在稍後進行表決。

兩名共和黨參議員麥堅和Lisa Murkowski,今年夏天曾經投票反對共和黨人提出的稅改方案中,要廢除奧巴馬健保法的條款,但週四他們都表態支持這個稅改方案。

麥堅發表聲明說,雖然這個稅改不是完美的法案,但對整體經濟有利,Murkowski 就說,她現時支持這個稅改法,因為可以容許在阿拉斯加的北極野生保護區鑽油。

他們兩人的支持非常重要,因為在參議院,共和黨人佔52席,民主黨人就佔48席,即是說,如果要通過稅改法,參議院共和黨人只能走失兩票。

部分參議院關注到,這個稅改法案帶來的財務負擔,國會一個獨立的稅務委員會週四發表報告指,這項稅改法案一旦實施,即使計算了它對經濟增長帶來的效益,但未來十年還會增加1萬億元的財政赤字,要扺銷這個財赤,未來就可能要加稅。

其他爭議點還包括,地方物業稅是否可以在聯邦報稅表上扣稅,目前的參議院版本完全廢除這個抵稅優惠,這對加州、紐約和新澤西等州影響很大。

共和黨籍緬因州參議員Susan Collins提出修訂,建議容許屋主在聯邦的稅表 ,可以為地方物業稅扣稅,她建議這方面損失的1,460億元稅收,可以透過提高最高收入人士的稅率到39.6%。

參議院討論的稅改方案,參眾兩院各自版本最大分別是,眾議院建議保留奧巴馬健保中,人人要買健保的條款,但參議院就建議廢除。

另外,眾議院建議設立4個稅階(tax brackets),參議院就建議有7個稅階。

眾議院建議完全廢除遺產稅,參議院就建議加倍遺產稅的豁免。

此外,眾議院建議立即降低企業所得稅的稅率,參議院就建議分階段實施。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。