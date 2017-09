共和黨再提法案推翻奧巴馬健保 計劃下週表決

By

【KTSF 江良慧報導】

國會共和黨人仍未放棄要推翻奧巴馬的可負擔健保,最新消息指,參議院多數黨領袖麥康尼打算在下星期向全院提出新的健保法案。

這項由參議院兩名共和黨人Lindsey Graham和Bill Cassidy提出的法案,去除了可負擔健保的中心元素,包括不再強制所有人買健保,終止資助公眾買健保,和終止Medicaid的擴張。

州政府將會改為獲得一筆過的撥款,並可以自行決定怎樣運用這筆錢在健保項目上,不過撥款只是會到2026年為止。

有研究健保的顧問公司指出,新法案會大幅減低聯邦的健保撥款,一些在奧巴馬健保法下投保人增幅最多,為低收入居民提供高價藥物和優厚福利,例如是加州和紐約等州分將會成為最大輸家,損失數以10億元計的撥款。

相反,相對醫療費用較低、Medicaid福利少和沒有擴大低收入醫療援助計劃的州分,就可以獲得更多撥款。

當中德州就會從2020到2026年獲得350億撥款,是全國之冠。

另外,由於終止了Medicaid的擴張,最依靠Medicaid資助的長者和殘障人士,醫療保險費將會大幅增加。

共和黨最遲要在下星期表決法案,才可以根據特別程序條例,容許法案以51票而並非60票過關。

共和黨需要至少50票,再加上副總統一票,才能通過法案,目前參議院共和黨人手上不夠50票,因為之前有份投反對票封殺健保替代案的3位共和黨籍聯邦參議員,包括Susan Collins、Lisa Murkowski和John McCain都表示今次會投反對票。

另外,共和黨內的個人自由派Rand Paul也表示會投反對票。

消息說,共和黨領袖正在大力游說Murkowski 轉舵,因為她比較容易立場鬆動。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。