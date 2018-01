共和黨聯邦參議員提案增加H-1B工作簽證名額

By

【KTSF 林佩樺報導】

國會參議院兩名共和黨人聯合動議大幅提高H-1B工作簽證名額,以配合市場需要。

兩名共和黨籍聯邦參議員Orrin Hatch和Jeff Flake,週四提案將每年的H-1B工作簽證名額,由65,000個增加至85,000個,並且讓持有H1-B工作者的配偶及子女,同樣享有工作權利。

但去年12月,特朗普政府表示,要取消奧巴馬時期通過讓H1-B配偶工作的法例。

法案也建議設立以市場為本的增加名額制度 ,目的是配合市場需要,而額外增加11萬個名額,最終達到195,000個配額,這些工作簽證優先將給予擁有碩士博士學位、就讀STEM相關科系的人士。

此外,Hatch-Flake法案也主張移除針對僱主贊助綠卡而按國家設定的限制,目前這方面的申請個案堆積最多的國家是中國和印度。

H-1B工作簽證對仰賴國外技術勞工的灣區科技公司尤為重要,微軟和Facebook都發聲明表示支持。

此提案將會和夢想生移民法案分開。

