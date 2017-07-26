參議院共和黨人臨陣推縮 否決推翻奧巴馬健保

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自奧巴馬健保推行7年來，不斷向選民承諾要推翻這項健保計劃的共和黨人，週三在共和黨操控的聯邦參議院中終於有機會投票推翻，但在這個難得的機會下，參院最後以55票對45票否決這樣做。

週三共有7名共和黨參議員倒戈，與所有民主黨參議員一起投反對票，由肯塔基州共和黨參議員Rand Paul的修正案，將會廢除奧巴馬健保中多項重要條文，可延後兩年執行，但沒有替代方案。

兩院在2015年曾通過一項類似的法案，但被當時任總統的奧巴馬否決。

但這次總統已換了急欲廢取奧巴馬健保的特朗普總統，但法案卻在參議院中被否決，國會預算辦公室曾估計，廢除奧巴馬健保，將會令超過3,000萬民眾失去健保，這亦是多名共和黨參議員無法投支持票的原因。

這項投票結果令不少共和黨參議員憤怒，他們對有同黨議員倒戈感到難以置信，因為兩年前共和黨中，只有代表緬因州的溫和派參議員Susan Collins在2015年投反對票。

而共和黨下一步，將會尋求通過一份”瘦身版”的廢除法案，意味只會動議廢除奧巴馬健保數項條文，當中包括廢除全民健保的規定，以及撤銷所有共和黨議員都反對的加稅條文。

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