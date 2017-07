參議院共和黨人臨陣推縮 否決推翻奧巴馬健保

By

自奧巴馬健保推行7年來,不斷向選民承諾要推翻這項健保計劃的共和黨人,週三在共和黨操控的聯邦參議院中終於有機會投票推翻,但在這個難得的機會下,參院最後以55票對45票否決這樣做。

週三共有7名共和黨參議員倒戈,與所有民主黨參議員一起投反對票,由肯塔基州共和黨參議員Rand Paul的修正案,將會廢除奧巴馬健保中多項重要條文,可延後兩年執行,但沒有替代方案。

兩院在2015年曾通過一項類似的法案,但被當時任總統的奧巴馬否決。

但這次總統已換了急欲廢取奧巴馬健保的特朗普總統,但法案卻在參議院中被否決,國會預算辦公室曾估計,廢除奧巴馬健保,將會令超過3,000萬民眾失去健保,這亦是多名共和黨參議員無法投支持票的原因。

這項投票結果令不少共和黨參議員憤怒,他們對有同黨議員倒戈感到難以置信,因為兩年前共和黨中,只有代表緬因州的溫和派參議員Susan Collins在2015年投反對票。

而共和黨下一步,將會尋求通過一份”瘦身版”的廢除法案,意味只會動議廢除奧巴馬健保數項條文,當中包括廢除全民健保的規定,以及撤銷所有共和黨議員都反對的加稅條文。

