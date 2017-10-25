特朗普到國會為稅改拉票 與田州參議員再起罵戰

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二前往國會，推銷他的稅務改革方案，但繼續與田納西州聯邦參議員Bob Corker罵戰。

特朗普到訪國會，推動稅制改革的立法，但焦點卻落在Corker大力’鋤’他。

Corker說：”總統在事實方面有很大困難，（你是否後悔支持他參選？）應該這樣說，我不會再這樣做，我不明為何他貶低自己到這水準，貶低國家到如此地步，但他這樣做。”

特朗普也不甘示弱，發出連串推文指責Corker企圖阻撓共和黨努力改革稅務，他又形容Corker只不過是輕量級人物，指Corker在田納西州得不到連任，現時反轉頭來對付稅改，是悲哀的事。

雖然兩人之間炮火隆隆，但都有與其他共和黨參議員一起食午餐，特朗普的目的是拉攏共和黨人，希望他們在表決稅改法案時不會走票。

根據參議院共和黨所佔的席位，如果民主黨人全部投反對票，共和黨最多只可以失去兩票。

參議院共和黨領袖麥康尼也呼籲同僚集中精神關注稅改，不要給其他事打擾。

眾議長賴恩也叫特朗普和Corker不要再針鋒相對，應該冷靜下來，他又重申，共和黨的目標就是要在年底前通過稅改方案。

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