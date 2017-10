特朗普到國會為稅改拉票 與田州參議員再起罵戰

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二前往國會,推銷他的稅務改革方案,但繼續與田納西州聯邦參議員Bob Corker罵戰。

特朗普到訪國會,推動稅制改革的立法,但焦點卻落在Corker大力’鋤’他。

Corker說:”總統在事實方面有很大困難,(你是否後悔支持他參選?)應該這樣說,我不會再這樣做,我不明為何他貶低自己到這水準,貶低國家到如此地步,但他這樣做。”

特朗普也不甘示弱,發出連串推文指責Corker企圖阻撓共和黨努力改革稅務,他又形容Corker只不過是輕量級人物,指Corker在田納西州得不到連任,現時反轉頭來對付稅改,是悲哀的事。

雖然兩人之間炮火隆隆,但都有與其他共和黨參議員一起食午餐,特朗普的目的是拉攏共和黨人,希望他們在表決稅改法案時不會走票。

根據參議院共和黨所佔的席位,如果民主黨人全部投反對票,共和黨最多只可以失去兩票。

參議院共和黨領袖麥康尼也呼籲同僚集中精神關注稅改,不要給其他事打擾。

眾議長賴恩也叫特朗普和Corker不要再針鋒相對,應該冷靜下來,他又重申,共和黨的目標就是要在年底前通過稅改方案。

