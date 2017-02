By

【 KTSF 林佩樺報導】

再有多位特朗普的內閣提名人選獲得參議院通過,其中Rex Tillerson在週三中午宣誓就任國務卿。

Rex Tillerson曾經是石油公司Exxon Mobil的行政總裁,參議院週三對他的國務卿任命案表決,以56對43票低空飛過,今年64歲的Tillerson

隨即宣誓就職。

此外Jeff Sessions也確定擔任司法部長,Steven Mnuchin出任財政部長,Tom Price則擔任衛生福利部長。

