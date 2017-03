健保替代新方案 白宮繼續向國會共和黨人推銷

By

特朗普總統今天會見眾議院屬下兩個小組委員會的主席,感謝他們通過奧巴馬健保替代案,為替代案清除主要障礙。特朗普形容,現時的替代案討論進展良好。

不過要參眾兩院通過共和黨人的健保替代案仍需繼續努力。有部份保守派人士更指,這個替代案是奧巴馬健保的簡易版。

眾議院多數黨領袖Kevin McCarthy也關注到,低收入人士的醫保Medicaid繼續執行是很重要,但他認為非常困難。

國會共和黨領袖表示,在今年年底凍結Medicaid 的擴展,可能令溫和派議員投票反對替代案。

至於副總統彭斯就會見反墮胎團體。彭斯再次重申,替代方案可以維護家計會。但民主黨人就反對這個講法,認為替代案傷害婦女

而聯邦眾議長賴恩接受一個保守派電台訪問時就表示,廢除奧巴馬健保是削減福利的歷史時機。他說共和黨人正在將一個福利項目剝離聯邦交給各州去做。聯邦只是給一筆定額的錢,並設立開支上限。賴恩說,這個是創舉。

共和黨人的替代案其中最主要的一項是,要收縮奧巴馬健保。透過Medicaid給予低收入階層的醫療照顧及取消按收入給予保費津貼。取而代之是,用定額稅務優惠。讓人們自己向醫療保險公司投保。

賴恩說,這個做法可以給予民眾自由選擇,對自由市場有利。但批評者就指,這個做法又重新回到問題的原點,即是美國健保不可負擔。尤其是年齡在50至64歲的低收入人士或有病在身的人,根本買不起醫療保險。很多人索性不買健保 ,有病不醫,到危急時就去醫院掛急症,最後要由地方政府埋單。

