共和黨國會領袖明言不會表決任何槍械法案

拉斯維加斯發生血腥槍擊案後,槍械管制再度為焦點,但共和黨領袖週二明確表示,國會現階段不會對槍管進行任何立法,除了拒絕回應民主黨要求擴大對買槍人士的背景審查,也撤回同黨議員在眾議院提出,要求放寬售賣槍械滅聲器的法案。

參議院多數黨領袖麥康尼稱,目前討論任何槍管立法是言之尚早,而眾議院議長賴恩則說,眾院目前沒有計劃討論放寬售賣槍械滅聲器的法案,提出法案的南卡羅萊納州眾議員Jeff Duncan稱,其法案有助獵人保護聽覺。

國會議員迴避正視槍管問題,正正反映出全美槍械協會(NRA)在政壇的影響力。

紐約州聯邦眾議員Chris Collins更明言,在拉斯維加斯血案後討論槍管是不必要的,因為”我們不會對每宗事故造出不經思考的反應”。

