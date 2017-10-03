共和黨國會領袖明言不會表決任何槍械法案

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拉斯維加斯發生血腥槍擊案後，槍械管制再度為焦點，但共和黨領袖週二明確表示，國會現階段不會對槍管進行任何立法，除了拒絕回應民主黨要求擴大對買槍人士的背景審查，也撤回同黨議員在眾議院提出，要求放寬售賣槍械滅聲器的法案。

參議院多數黨領袖麥康尼稱，目前討論任何槍管立法是言之尚早，而眾議院議長賴恩則說，眾院目前沒有計劃討論放寬售賣槍械滅聲器的法案，提出法案的南卡羅萊納州眾議員Jeff Duncan稱，其法案有助獵人保護聽覺。

國會議員迴避正視槍管問題，正正反映出全美槍械協會（NRA）在政壇的影響力。

紐約州聯邦眾議員Chris Collins更明言，在拉斯維加斯血案後討論槍管是不必要的，因為”我們不會對每宗事故造出不經思考的反應”。

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