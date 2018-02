國會討論槍管沒進展 共和黨眾院議長不急立法

By

佛羅里達州高中槍擊案發生兩星期後,案發的高中週三復課,佛州和首都華盛頓的政客都備受壓力,要採取行動管制槍械,國會復會後便協商槍管問題,但沒有進展。

發生過槍擊案的佛州Marjory Stoneman Douglas高中的學生正收拾心情,準備在週三復課,有學生就擔心,返回學校時會觸景傷情。

學生Lorenzo Prado說:”我感到緊張,因為不知道返回校園案發地點時如何反應。”

也有一些逃過一劫的學生仍然留在華盛頓,遊說國會議員採取實質行動管制槍械。

國會兩院兩黨在槍管議題上至今仍無進展,共和黨希望兩黨同意一個比較狹義的槍管法案,針對槍械買家背景調查,民主黨則要求完全的背景調查。

此外,兩黨都有議員提議提高買槍的年齡,但細節仍有待協商,情況顯示國會共和黨人仍強調槍枝暴力成問題,但合法買槍持槍的權利也要顧及。

聯邦眾議院議長賴恩說:”不應對守法公民禁槍,應改聚焦確保不應有槍的公民不能有槍。”

另外,佛州州議會激烈感性地辯論學校安全法案,出席的人士包括家長,結果州眾議院一個委員會表決通過購買來福槍人士的年齡由18歲提高到21歲,所有槍枝買賣必須有3天的等候期,以及接受過訓練的教師可以帶槍上課。

