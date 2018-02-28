國會討論槍管沒進展 共和黨眾院議長不急立法

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【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州高中槍擊案發生兩星期後，案發的高中週三復課，佛州和首都華盛頓的政客都備受壓力，要採取行動管制槍械，國會復會後便協商槍管問題，但沒有進展。

發生過槍擊案的佛州Marjory Stoneman Douglas高中的學生正收拾心情，準備在週三復課，有學生就擔心，返回學校時會觸景傷情。

學生Lorenzo Prado說：”我感到緊張，因為不知道返回校園案發地點時如何反應。”

也有一些逃過一劫的學生仍然留在華盛頓，遊說國會議員採取實質行動管制槍械。

國會兩院兩黨在槍管議題上至今仍無進展，共和黨希望兩黨同意一個比較狹義的槍管法案，針對槍械買家背景調查，民主黨則要求完全的背景調查。

此外，兩黨都有議員提議提高買槍的年齡，但細節仍有待協商，情況顯示國會共和黨人仍強調槍枝暴力成問題，但合法買槍持槍的權利也要顧及。

聯邦眾議院議長賴恩說：”不應對守法公民禁槍，應改聚焦確保不應有槍的公民不能有槍。”

另外，佛州州議會激烈感性地辯論學校安全法案，出席的人士包括家長，結果州眾議院一個委員會表決通過購買來福槍人士的年齡由18歲提高到21歲，所有槍枝買賣必須有3天的等候期，以及接受過訓練的教師可以帶槍上課。

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