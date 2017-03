新健保替代方案 眾議院兩小組已過關

By

國會眾議院屬下的撥款委員會昨晚經過18小時討論,漏夜通過奧巴馬健保的替代方案,為替代案清除第一道障礙。

然後眾議院屬下另一個能源及商務委員會也直落超過27小時馬拉松式辯論替代案,結果也獲得通過。

有消息透露,這個健保替代案遇到的阻力可能來自共和黨人,而不是民主黨。其中眾議院的自由黨團就最大力反對。成員之一的共和黨眾議員Dave Brat 指,替代案根本就無實質內容。共和黨領袖表示,每個共和黨人曾經承諾要廢除和取代奧巴馬健保法,因此眾議長賴恩表示有信心,替代案最終會獲得通過。

不過替代方案仍需要在參議院通過。有共和黨人擔心,無足夠票數在參議院通過。因為有至少四位共和黨籍聯邦參議員對方案有異議。民主黨人就更加全力反對。

特朗普總統正大力游說那些反對替代案的共和黨人給予更多的支持。特朗普在推文中表示,有關健保的進展良好,已經與許多團體接觸,相信會有好的結局。

多個團體包括耆英組織AARP以及醫療組織AMA和AHA等極有影響力的組織都表明,反對共和黨人這個健保替代方案。

