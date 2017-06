共和黨眾院領袖練棒球時遭槍擊 另有4人中槍

By

【KTSF 崔凱橋報導】

多名共和黨國會議員週三早上在維珍尼亞州Alexandria市進行棒球練習時,有槍手向議員開槍,眾議院多數黨黨鞭Steve Scalise臀部中槍,另外還有4人中槍。

聯邦參議員Jeff Flake當時也在現場,他說突然聽到槍聲,巨響令每個人都認為是槍聲,然後槍聲不停連發,槍手手持步槍,明顯是一支大型號的步槍。

Flake表示,事發後,他立即致電Scalise 的太太告知事件,51歲的Scalise正接受手術,目前情況穩定。

事件中,共5人中槍受傷,除了Scalise外、國會議員Roger Williams的助手、兩名警員以及槍手亦受傷。

目擊事發經過的聯邦議員Mo Brooks對CNN有線新聞網絡表示,槍手為一名白人男子,並聽到至少50槍。

警方表示,槍手已經被捕目前未知槍手的身分及動機。

