共和黨議員動議對特別檢察官穆勒調查通俄案設期限

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【KTSF 張麗月報導】

有保守派的國會共和黨人動議，對特別檢察官穆勒調查通俄案設立期限。

針對獨立檢察官穆勒在調查特朗普團隊是否有串通俄羅斯，共和黨籍的佛羅里達州聯邦眾議員Ron DeSantis想對穆勒的調查設立期限。

屬保守派的DeSantis已經動議阻止穆勒的調查得到國會通過180天之後，繼續獲得資助。

他也主張禁止穆勒調查2015年6月之前，即特朗普宣佈競選總統之前所發生的事。

DeSantis發表聲明說，他關注到由前FBI局長領導司法部的調查，採取開放式無限期的調查是否不負責任，他認為國會應該運用權力去限制調查的期限。

他這項動議將會附帶在開支法案中的修正案裡面，預料眾議院最快在下星期討論開支法案，以確保聯邦政府在9月30日，本財政年度結束前維持運作。

但有輿論指出，DeSantis的動議會令預算開支案更多波折，可能會令聯邦政府到時因為經費無著落，而不得不關閉。

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