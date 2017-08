共和黨議員動議對特別檢察官穆勒調查通俄案設期限

By

【KTSF 張麗月報導】

有保守派的國會共和黨人動議,對特別檢察官穆勒調查通俄案設立期限。

針對獨立檢察官穆勒在調查特朗普團隊是否有串通俄羅斯,共和黨籍的佛羅里達州聯邦眾議員Ron DeSantis想對穆勒的調查設立期限。

屬保守派的DeSantis已經動議阻止穆勒的調查得到國會通過180天之後,繼續獲得資助。

他也主張禁止穆勒調查2015年6月之前,即特朗普宣佈競選總統之前所發生的事。

DeSantis發表聲明說,他關注到由前FBI局長領導司法部的調查,採取開放式無限期的調查是否不負責任,他認為國會應該運用權力去限制調查的期限。

他這項動議將會附帶在開支法案中的修正案裡面,預料眾議院最快在下星期討論開支法案,以確保聯邦政府在9月30日,本財政年度結束前維持運作。

但有輿論指出,DeSantis的動議會令預算開支案更多波折,可能會令聯邦政府到時因為經費無著落,而不得不關閉。

