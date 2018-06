國會下週表決兩項移民法案 望永久解決夢想生問題

By

【KTSF 張麗月報導】

夢想生DACA計劃在3月初屆滿後,國會至今未有解決辦法,聯邦眾議長賴恩週二晚透露,眾議院在下週審議兩項移民法案。

眾議院在下週審議的移民法案,其中一由保守派提出,另一法案會是跨黨派,但具體內容仍有待安排。

法案涉及4大議題,分別是 DACA、邊境安全、依親移民以及綠卡抽籤。

共和黨聯邦眾議員Jeff Denham說:”我們目標是要確保可以永久解決夢想生問題,以及維護邊境安全。”

在夢想生問題上,法案主張一是准許夢想生居留.但不得入籍,一是有條件的公民之路.

民主黨人反對大幅改動移民政策,並要求給予夢想生有入籍機會。

暫時未知有多少民主黨人將會支持共和黨人提出的法案,有分析認為,兩黨在移民政策方面難以妥協。

另一方面,有國會民主黨人關注司法部及國土安全部,試圖用拆散家庭的手段來打擊非法移民,要偷渡入境者面對刑事拘留與檢控,令他們同一起入境的子女分開。

