共和黨健保替代案反對聲浪大 票數不足恐難產（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院財務委員會週一就共和黨的Graham-Cassidy健保替代案,展開首次也是唯一一次聽證,但會議因為大批反對人士在場抗議而被逼中斷。

示威者一面高喊口號,一面被國會警察強行帶走,部分人士更被抬走。

由於現場示威者的抗議太過吵鬧,委員會主席Orrin Hatch宣布暫停會議,以便警方把示威者帶走。

數以百計的示威者在會議未開始前已經聚集,他們全部都反對共和黨提出的健保替代案,法案提出後,立即面對很多殘障人士權益團體,全國的醫生、醫院和醫療健保計劃的強烈反對。

法案會停止資助奧巴馬健保的Medicaid擴張,取而代之的是給予各州的一筆過撥款,讓各州可自行決定他們的健保計劃,減少聯邦監管。

此外,帶病投保人士將不會享有目前的保障,而為超過7000萬低收入人士提供醫保的Medicaid聯邦醫療援助計劃,也會有開支上限。

獨立的國會預算辦公室在下午表示,共和黨這項新的替代方案,將會令美國有醫保的人減少數以百萬計。

消息公佈後,之前對Graham-Cassidy法案未表明投票意向的緬因州共和黨參議員Susan Collins,正式宣布會投反對票。

由於肯塔基聯邦參議員Rand Paul,和阿利桑拿州聯邦參議員麥凱恩較早前已表明反對,再加上Collins這一票,共和黨人根本不夠票通過法案。

目前尚未知道,參議院共和黨領袖麥康尼在明知道不夠票的情況下,還會否把法案提交全院表決。

根據CBS一個最新民調,只有兩成美國人滿意新的替代方案,而不滿意的人就多達五成二。

