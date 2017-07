特朗普向共和黨人施壓 促盡快就健保替代案達共識

By

國會休會後,共和黨人週一恢復辯論健保替代案,但內部分岐仍然很大。

特朗普總統向參議院共和黨人施壓,要他們盡快行動,消除共和黨內部分歧達成共識。

副總統彭斯甚至建議,如果大家不同意這健保替代案,索性就只是廢除奧巴馬健保。

參議院共和黨人復會後,對於這個替代案可能取得的共識似乎越走越遠,黨內大老麥堅更認為,健保替代案不可能在參議院過關。

參議院共和黨團第二號人物,德州聯邦參議員John Cornyn透露,本星期可望公佈替代案的修訂版本,而目標就是要在下星期表決。

參議院共和黨領袖麥康尼由於拿不到立法所需的足夠票數,上個月突然宣佈押後表決替代案。

因此如果要通過替代案,作出修訂的部份必須要符合保守派人士要求的全面廢除奧巴馬健保,而面對溫和派議員就要提出更慷慨的條款。

緬因州參議員Susan Collins就表示,重大的立法也必須得到部份民主黨人的支持才行。

消息透露,分歧最大的仍然是建議大幅削減 Medcaid聯邦醫療援助計劃。

