共和黨再接再厲 再呈替代奧巴馬健保案上眾院表決

【KTSF 馮政浩報導】

國會共和黨人正在搶救危危乎的健保替代案,至週三晚,眾議院議長賴恩稱有信心已取得足夠票數,並定於週四提交眾議院表決。

至少有兩名眾議院共和黨人由反對改為支持新的替代案,因為國會同白宮討論後有些改動。

密蘇里州的Billy Long向白宮表明,只有保留帶病投保,他們才會支持。

替代案難產,原因是部份共和黨人都有意見,替代案容許各州自行決定是否接受帶病投保,或撤回對帶病投保者的保費限制,部份溫和派共和黨人擔心這樣做會得罪選民。

最新府會商議後的修改,就是出錢幫人帶病投保,增加80億進入一個1,300億的基金,這個基金會資助某些州在撤出奧巴馬健法的保費管制後,補貼民眾帶病投保的保費,即是說,如果保險公司對帶病投保猛加價,就由納稅人來埋單,民主黨人表明一致反對。

眾議院民主黨領袖普洛西說:他們言不成理,搞這一招,讓人以為改進了法案,才沒改善呢?別讓它得逞,這是侮辱美國人民的智慧.”

參議院民主黨領袖舒默就指,共和黨這一招簡直就是用咳藥水治療末期癌症,新替代案至今未有足夠票數可以過關。

