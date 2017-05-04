共和黨再接再厲 再呈替代奧巴馬健保案上眾院表決

By

【KTSF 馮政浩報導】

國會共和黨人正在搶救危危乎的健保替代案，至週三晚，眾議院議長賴恩稱有信心已取得足夠票數，並定於週四提交眾議院表決。

至少有兩名眾議院共和黨人由反對改為支持新的替代案，因為國會同白宮討論後有些改動。

密蘇里州的Billy Long向白宮表明，只有保留帶病投保，他們才會支持。

替代案難產，原因是部份共和黨人都有意見，替代案容許各州自行決定是否接受帶病投保，或撤回對帶病投保者的保費限制，部份溫和派共和黨人擔心這樣做會得罪選民。

最新府會商議後的修改，就是出錢幫人帶病投保，增加80億進入一個1,300億的基金，這個基金會資助某些州在撤出奧巴馬健法的保費管制後，補貼民眾帶病投保的保費，即是說，如果保險公司對帶病投保猛加價，就由納稅人來埋單，民主黨人表明一致反對。

眾議院民主黨領袖普洛西說：他們言不成理，搞這一招，讓人以為改進了法案，才沒改善呢？別讓它得逞，這是侮辱美國人民的智慧．”

參議院民主黨領袖舒默就指，共和黨這一招簡直就是用咳藥水治療末期癌症，新替代案至今未有足夠票數可以過關。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。