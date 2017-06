共和黨人健保法案一旦實行 對加州有多大衝擊（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

加州健保服務部門發表報告指出,一旦聯邦參議院提出的健保法實行的話,將會對加州醫療援助計劃Medi-Cal帶來災難性的影響。

俗稱“白卡”的Medi-Cal加州醫療援助福利,是聯邦和州政府合作為幫助低收入階層和老弱殘障人士,而設的健保計劃。

聯邦參議院共和黨人的目前提出的健保法案一旦實行,將會大幅削減聯邦Medicaid撥款,加州Medi-Cal項目也會受到強烈的衝擊。

州府健保服務部門最新發表的報告指出,在參議院的健保法案一旦實施,加州在2020年需要增加補貼30億元給Medi-Cal ,到了2027年,補貼額將高達330億元,累計這段期間加州總共要多付至少1,140億才可維持Medi-Cal項目。

聯邦和州府的健保開支此消彼長,意味州政府將需要縮減受保人數,或者減少醫療福利,目前使用白卡的人士主要是長者、低收入人士以及兒童。

國會預算局(CBO)週四發表新報告也認為,國會共和黨人的健保替代案一旦實行,將對各州有強烈的衝擊,估計到2036年,聯邦醫療援助計劃

Medicaid的撥款會削減35%,迫使各州減縮對低收入階層的醫療補助及減少受惠人數。

